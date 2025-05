Fabregas no alla corte del Leverkusen | l' anno prossimo rimarrà al Como

Cesc Fabregas ha deciso di rimanere al Como, rifiutando l'interesse del Bayer Leverkusen. La leggenda spagnola, ormai figura centrale nella squadra, continuerà a guidare il club comasco nella prossima stagione, mentre il mercato allenatori si anima in vista della conclusione di un'intensa annata calcistica.

Como, 13 maggio 2025 – Non è bastata la corte del Bayer Leverkusen: Cesc Fabregas non ha ceduto alle lusinghe del club tedesco e ha scelto di restare alla guida del Como. Siamo ormai alle battute finali della stagione ed è cominciato il canonico valzer di panchine, a partire dalla più prestigiosa di tutte, quella del Real Madrid: i blancos hanno salutato Carlo Ancelotti, che è pronto a sedersi sulla panchina della nazionale brasiliana e hanno individuato in Xabi Alonso colui che ne raccoglierà l'eredità. Il mister spagnolo, quindi, ha firmato un contratto con il club spagnolo fino al 2028, e guiderà la squadra già dal Mondiale per club. L'ufficialità è arrivata negli scorsi giorni, perciò il Bayer Leverkusen si è subito mosso per cercare il sostituto. La scelta è ricaduta su Cesc Fabregas, che alla prima esperienza in Serie A con il Como ha fatto vedere di essere un predestinato. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabregas, no alla corte del Leverkusen: l'anno prossimo rimarrà al Como

