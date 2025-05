Fabio De Luigi di nuovo sul set per dirigere Un bel giorno dove recita con Virginia Raffaele

Fabio De Luigi torna dietro la macchina da presa con "Un bel giorno", un film che segna la sua direzione e la sua interpretazione al fianco di Virginia Raffaele. Le riprese sono appena cominciate, promettendo una storia coinvolgente che unisce il talento di due grandi artisti. Scopriamo insieme trama e cast di questo atteso progetto!

Sono iniziate le riprese di Un bel giorno, film diretto e interpretato da Fabio De Luigi.

