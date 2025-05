F1 Martin Brundle | McLaren potrebbe avere un problema coi piloti

Nel campionato di F1 del 2025, la McLaren sta dominando, con Oscar Piastri e Lando Norris in corsa per il titolo. Tuttavia, secondo Martin Brundle, la scuderia potrebbe affrontare un problema significativo tra i suoi piloti, poiché la rivalità interna potrebbe influenzare le loro prestazioni e la strategia del team.

Il Mondiale 2025 di F1 ha sempre più i tratti dominanti della McLaren. La scuderia di Woking domina la classifica costruttori e ha entrambi i piloti, Oscar Piastri e Lando Norris, impegnati nella lotta per l'iride. L'australiano, con le sue quattro affermazioni stagionali, si è avvantaggiato rispetto al britannico, ma ci sono ancora diverse gare da affrontare.Gestione dei piloti che potrebbe essere un fattore per evitare che il team britannico possa perdere dei punti, andando a favorire un come Max Verstappen, sempre in agguato nonostante una Red Bull tutt'altro che performante. A questo proposito, a Sky Sport UK, ha detto la sua l'ex pilota di F1, MartinBrundle, attuale commentatore dell'emittente citata."Il problema che avrà McLaren è se Verstappen continuerà a fare risultato. Non ho dubbi che Piastri e Norris si ruberanno punti a vicenda.

