F1 Imola la grande festa alla fan zone | da Leclerc a Hamilton tutti gli orari per incontrare i piloti

La F1 di Imola si prepara a una grande festa nella Fan Zone, che aprirà i battenti giovedì alle 13. I tifosi potranno incontrare i loro idoli, da Leclerc a Hamilton, nell'attesa del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Scopri tutti gli orari per vivere un'esperienza indimenticabile!

Sale l’attesa per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo round del mondiale di F1. La festa comincia già giovedì. Si comincia con l’apertura straordinaria della Fan-zone - giovedì alle 13, alle spalle della tribuna centrale. Tra i primi ospiti della Fan-zone – dove si. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - F1 Imola, la grande festa alla fan zone: da Leclerc a Hamilton, tutti gli orari per incontrare i piloti

