F1 Imola la grande festa alla Fan Zona | da Leclerc a Hamilton tutti gli orari per incontrare i piloti

L'attesa per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna cresce, con la Fan-zone che apre giovedì alle 13. Piloti come Leclerc e Hamilton saranno presenti per incontrare i fan. Non perdere l'opportunità di vivere questa straordinaria festa del motorsport, che culminerà nel settimo round del mondiale di F1!

Sale l’attesa per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo round del mondiale di F1. La festa comincia già giovedì. Si comincia con l’apertura straordinaria della Fan-zone - giovedì alle 13, alle spalle della tribuna centrale. Tra i primi ospiti della Fan-zone – dove si. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - F1 Imola, la grande festa alla Fan Zona: da Leclerc a Hamilton, tutti gli orari per incontrare i piloti

