F1 i precedenti della Ferrari a Imola Le vittorie sono 8 ma tanto lontane nel tempo!

Domenica 18 maggio 2025, l'autodromo di Imola ospiterà il 32° Gran Premio di F1, un evento che rievoca le otto vittorie storiche della Ferrari, ormai lontane nel tempo. Conosciuto oggi come GP di Emilia Romagna, il circuito ha cambiato nome nel 2020, ma resta un palcoscenico fondamentale per il motorsport e la scuderia di Maranello.

Domenica 18 maggio 2025 avrà luogo il 32° Gran Premio valido per il Mondiale di F1 a disputarsi nell'autodromo di Imola. La pista romagnola ha organizzato eventi iridati con tre nomi differenti. Quello attuale, ovverosia GP di Emilia Romagna, è entrata in vigore dal 2020. Precedendemente, l'escamotage era quello di usare l'etichetta "GP di San Marino".Si può affermare che la Ferrari abbia un buon rapporto con l'autodromo di casa, nel sesso più letterale del termine. Curioso però notare come gli 8 successi siano stati conquistati in due precise fasi temporali, leggasi l'inizio degli anni '80 e il principio del XXI secolo. Fra il 1984 e 1998, la Scuderia di Maranello non ha mai primeggiato.Il Ferrarista più vincente in assoluto è Michael Schumacher, che da solo detiene il 75% delle affermazioni! Per sei volte entrambe le Rosse hanno chiuso sul podio, ma solamente in due occasioni hanno saputo realizzare una doppietta (1982, 2002).