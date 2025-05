F1 gli aggiornamenti della Ferrari in vista di Imola | un all-in per non pensare già al 2026

La Ferrari si prepara per il Gran Premio di Imola con aggiornamenti cruciali, puntando a una svolta nella stagione. La scuderia di Maranello è consapevole dell'importanza di queste gare, cercando di distogliere l'attenzione dalle sfide future del 2026. È un momento decisivo, dove ogni dettaglio può fare la differenza sul circuito.

La Ferrari entra nel momento decisivo della sua annata. Lo diciamo ormai da tempo, non è una notizia, non è il classico “fulmine a ciel sereno”, sia bene inteso. Lo conferma anche il team di Maranello (solo tra le righe, per ora), ma il nocciolo del discorso non cambia. Tra Imola e Barcellona la scuderia capeggiata da Frederic Vasseur andrà in “all-in”. Tralasciando per un momento il gergo pokeristico, la SF-25 sarà riveduta e corretta per cercare di avvicinarla il più possibile alle prime della classe. Se l’obiettivo sarà raggiunto vedremo una seconda parte di stagione di un certo tipo. In caso contrato, inutile girarci attorno, tutti gli sforzi saranno dirottati verso la vettura edizione 2026, in concomitanza con il nuovo regolamento tecnico.Uno scenario che tutti in quel di Maranello, dalla dirigenza ai meccanici, vivrebbero come una sconfitta epocale. 🔗Leggi su Oasport.it