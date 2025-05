Export Tajani Il nostro obiettivo è raggiungere 700 miliardi

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato l'impegno del governo nel potenziare l'export italiano, puntando a raggiungere 700 miliardi entro la fine della legislatura. Attualmente, l'Italia si attesta a 623 miliardi, un obiettivo ambizioso che richiede strategie efficaci per espandere la presenza sui mercati internazionali.

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo rafforzando la presenza italiana sui mercati internazionali per cercare di raggiungere l’obiettivo di 700 miliardi di Export entro fine legislatura. Oggi siamo a 623 miliardi l’anno e dobbiamo andare avanti”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione dell’Assemblea dell’Italy-Japan Business Group. xb1mca2satUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Export, Tajani “Il nostro obiettivo è raggiungere 700 miliardi”

Dazi USA di Trump: Impatto sul Made in Italy e sull'Export Italiano da 68 Miliardi di Euro

L'introduzione di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump potrebbe avere conseguenze significative sul Made in Italy, considerando che gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di destinazione per l'export italiano.