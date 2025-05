Ex Sambiasi confronto comitato e direttore del distretto | soluzioni per Tac e day service

A Nardò, il Comitato civico si mobilita per l'ex ospedale, ora Presidio territoriale di assistenza. Oggi ha avuto un incontro costruttivo con il nuovo direttore del distretto socio-sanitario, Valerio Aprile, e la dirigente medico Maria Grazia, per confrontarsi su soluzioni relative a TAC e day service, ribadendo l'importanza della salute nella comunità.

NARDO' – Continua l'attività territoriale del comitato civico in difesa dell'ex ospedale di Nardò, oggi Presidio territoriale di assistenza, che nella giornata di oggi ha incontrato il nuovo direttore del distretto socio sanitario, Valerio Aprile, affiancato dalla dirigente medico Maria Grazia.

