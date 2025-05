Ex Ilva manda in cassa integrazione quasi 4mila lavoratori dopo l’incendio

Acciaierie d’Italia ha annunciato la richiesta di cassa integrazione per quasi 4mila lavoratori dello stabilimento Ilva di Taranto, dopo il grave incendio del 7 maggio che ha colpito l'Altoforno 1. La situazione di emergenza ha imposto un dimezzamento dell'attività produttiva, creando preoccupazioni per il futuro occupazionale e per l'economia locale.

Acciaierie d'Italia ha comunicato ai sindacati la richiesta di cassaintegrazione per quasi4milalavoratori in seguito al sequestro dell'Altoforno 1 dello stabilimento di Taranto, dove il 7 maggio si è verificato un grave incendio. Il blocco produttivo ha portato al dimezzamento dell'attività, con pesanti ricadute sull'occupazione.La domanda di cassaintegrazione straordinaria coinvolge 3.926 addetti in tutta Italia, di cui 3.538 solo a Taranto. Gli altri lavoratori interessati si trovano a Genova (178), Novi Ligure (165) e Racconigi (45). La misura è stata annunciata nel pieno delle trattative per il futuro della fabbrica, mentre i sindacati denunciano l'assenza di un piano chiaro per la ripartenza.4milalavoratori in cassaintegrazioneLa richiesta di cassaintegrazione arriva pochi giorni dopo l'incidente all'Altoforno 1, sotto sequestro della Procura.

