Ex Ilva fonti | azienda annuncia raddoppio Cig da domani

L'ex Ilva si prepara a un incremento significativo della cassa integrazione, con un raddoppio previsto a partire da domani. Le dichiarazioni di Claudio Picucci, responsabile delle risorse umane di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, evidenziano la complessa situazione occupazionale dell'azienda, in attesa di sviluppi futuri.

(Adnkronos) – Da domani i numeri della cassa integrazione per i dipendenti dell’ex Ilva "cresceranno e raddoppieranno". Sarebbero queste le parole che, a quanto si apprende, Claudio Picucci, responsabile delle risorse umane di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, avrebbe riferito ai sindacati nel corso dell’incontro di questa mattina tra i commissari e le sigle per . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Ex Ilva, fonti: azienda annuncia raddoppio Cig da domani - (Adnkronos) - Da domani i numeri della cassa integrazione per i dipendenti dell’ex Ilva "cresceranno e raddoppieranno". Sarebbero queste le parole che, a quanto si apprende, Claudio Picucci, responsab ... 🔗msn.com

Ex Ilva, fonti interne confermano che l'azienda raddoppia la CIG da domani - Tra domani e dopodomani l'azienda procederà ad attivare l'istanza al ministero del lavoro per prefigurare un intervento sulla Cig ... 🔗rainews.it

Fonti, a ex Ilva 'blocco Afo1 compromette cronoprogramma' - Alcune delle attività chieste da Acciaierie d'Italia in As per mettere in sicurezza l'altoforno 1 dello stabilimento di Taranto dopo il sequestro probatorio disposto dalla procura a seguito dell'incen ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fedez e Codacons fanno pace - insieme domani per le vittime dell’Ilva

Ad annunciarlo il rapper e l’associazione dei consumatori in una nota congiunta.Ad annunciarlo il rapper e l’associazione dei consumatori in una nota congiunta Attualità - Sembra arrivato il tempo della pace per Fedez e il Codacons che, dopo anni di dissidi, ora annunciano una clamorosa iniziativa insieme che suggella un “nuovo inizio” fra loro all’insegna della solidarietà.