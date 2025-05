Ex Ilva chiesta la cassa integrazione per quasi 4mila operai Sindacati e opposizioni contro il governo | Un fallimento totale

Acciaierie d’Italia ha richiesto la cassa integrazione per quasi 4mila operai, di cui 3.538 nello stabilimento ex Ilva di Taranto, dopo un grave incendio che ha colpito l'acciaieria. Sindacati e opposizioni definiscono questa situazione un fallimento totale del governo, evidenziando la crisi che attanaglia il settore siderurgico e il futuro dei lavoratori.

Acciaierie d’Italia ha comunicato ai Sindacati la richiesta di cassaintegrazione per 3.926 lavoratori, di cui 3.538 nello stabilimento ex Ilva di Taranto. L’annuncio arriva a poco più da una settimana dal grave incendio che lo scorso 7 maggio ha coinvolto l’acciaieria, portando al dimezzamento della produzione e al sequestro, disposto dalla procura, dell’altoforno 1. La cassaintegrazione è stata richiesta, oltre che per i dipendenti dell’ex Ilva di Taranto, anche per 178 lavoratori del sito di Genova, 165 di Novi Ligure e 45 di Racconigi.Urso: «Il piano industriale non sarà rispettato»La decisione dell’azienda era stata anticipata questa mattina dal ministro per le Imprese, Adolfo Urso, durante un’intervista a Radio24. «Avevamo detto che era necessario fare le attività di messa in sicurezza dell’impianto. 🔗Leggi su Open.online

