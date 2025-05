Ex Ilva chiede la Cig per quasi 4 000

Acciaierie d'Italia, in amministrazione straordinaria, ha presentato richiesta di Cassa integrazione per 3.926 lavoratori, di cui 3.538 a Taranto. Le difficoltà produttive, con un dimezzamento della produzione, hanno spinto l'azienda a prendere questa decisione, coinvolgendo anche impianti in Liguria e Piemonte. I sindacati sono stati informati della situazione critica.

14.00 Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha comunicato ai sindacati la richiesta di Cassa integrazione per 3.926 lavoratori (3.538 a Taranto). Gli altri lavoratori sono 178a Genova e in Piemonte, 165a Novi Ligure e 45 a Racconigi. La decisione si deve alla produzione dimezzata dal sequestro disposto a Taranto dell'altoforno 1.La Procura lo ha disposto dopo l'esplosione di una tubiera e il grave incendio divampato il 7 maggio. Il riavvio non prima di fine anno,con spese di alcune decine di mln. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ne parlano su altre fonti

Ex Ilva, l'azienda chiede la Cig per 3926 lavoratori - Acciaierie d'Italia in As ha comunicato ai sindacati la richiesta di cassa integrazione per 3926 lavoratori, di cui 3538 nello stabilimento di Taranto, dopo il dimezzamento della produzione in seguito ... 🔗msn.com

Ex Ilva: l'azienda chiede cassa integrazione per quasi 4 mila lavoratori a Taranto - Questa la richiesta che arriva dall'incontro tra commissari e sindacati dopo l'incendio dell'altoforno 1 nello stabilimento pugliese che ha ... 🔗huffingtonpost.it

Ex Ilva, l'azienda chiede la Cig per 3926 lavoratori dopo il sequestro dell’altoforno di Taranto - La produzione è dimezzata dopo l’incendio causato dallo scoppio di una tubiera: la misura comprende178 lavoratori del sito di Genova, 165 di Novi Ligure e 45 ... 🔗ilsecoloxix.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

CGIL, CISL e Anief firmano il non-contratto sulla DaD: diritti dei lavoratori calpestati

Apprendiamo dagli organi di stampa che dopo CISL e Anief, anche la CGIL ha firmato il contratto sulla didattica integrata, o sarebbe meglio dire il non contratto sulla DDI.