Ex Ilva | aumento cassa integrazione crisi finanziaria e ritardi sicurezza a Taranto

L'ex Ilva di Taranto affronta una grave crisi finanziaria, con un aumento significativo della cassa integrazione per i suoi lavoratori. Secondo Claudio Picucci, responsabile delle risorse umane di Acciaierie d’Italia, i ritardi nelle misure di sicurezza e la gestione della crisi pongono serie preoccupazioni per il futuro dell'industria e dei dipendenti.

Nel corso della giornata di domani si annuncia un incremento sostanziale dei numeri della cassaintegrazione destinati ai lavoratori dell’ex Ilva. Secondo le dichiarazioni di Claudio Picucci, responsabile delle risorse umane presso Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, i dati attuali subiranno un aumento marcato e, in alcuni casi, addirittura il raddoppio. Tali informazioni sono state . L'articolo Ex Ilva: aumentocassaintegrazione, crisifinanziaria e ritardisicurezza a Taranto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ex Ilva: aumento cassa integrazione, crisi finanziaria e ritardi sicurezza a Taranto

Cosa riportano altre fonti

Ex Ilva, con stop altoforno 1 sale subito la cassa integrazione: per ora già 1.000 unità in più - I numeri: attualmente gli ammortizzatori sociali erano per 3.062 di cui 2.680 a Taranto. Quest’ultimo ora passa a 3.538 lavoratori e si sale pure a Genova, Novi Ligure e Racconigi ... 🔗msn.com

Ex Ilva e la cassa integrazione: il rogo e la crisi produttiva che minacciano il futuro dello stabilimento - La crisi dell'ex Ilva si aggrava: cassa integrazione per migliaia di lavoratori a causa del rogo e della riduzione della produzione. Scopri i dettagli sulle ultime misure e prospettive future. 🔗notizie.it

Ex Ilva, stangata sul lavoro dopo stop ad altoforno di Taranto: subito 1.000 in più in cassa integrazione, si superano i 4 mila - Supera i 4 mila lavoratori totali la nuova richiesta di cassa integrazione presentata da Acciaierie d'Italia, la ex Ilva. Ecco cosa può succedere dopo l'incendio e il sequestro dell'altoforno 1 del si ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile Cassa Altoparlante Wireless -32% Sconti e Offerte

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 5 h di Autonomia, USB, Blu : Amazon.