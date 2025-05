Ex concorrente de L' Eredità condannato a 24 anni di carcere per l' omicidio del padre e l' attentato alla madre

Un ex concorrente de L'Eredità è stato condannato a 24 anni di carcere per l'omicidio del padre e il tentato omicidio della madre. Nonostante l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione, i giudici hanno rivalutato le accuse, confermando la pena per i reati di premeditazione e violenza familiare.

Un ex concorrente de L'Eredità è stato condannato a 24 anni di reclusione. I giudici, chiamati a rivalutare l'aggravante della premeditazione, hanno confermato le accuse, nonostante l'annullamento da parte della Cassazione. Ventiquattro anni e due mesi di reclusione. Questa è la condanna confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna nei confronti di Marco Eletti, 36enne ex concorrente de L'Eredità. L'uomo ha confessato l'omicidio del padre Paolo e il tentato omicidio ai danni della madre Sabrina Guidetti. I fatti sono avvenuti il 24 febbraio del 2021 nella loro abitazione di San Martino in Rio, nel Reggiano. La corte si è quindi pronunciata per la seconda volta, dopo che nel novembre scorso la Cassazione aveva annullato con rinvio la precedente sentenza d'appello, chiedendo delle nuove valutazioni in merito all'aggravante della premeditazione. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ex concorrente de L'Eredità condannato a 24 anni di carcere per l'omicidio del padre e l'attentato alla madre

