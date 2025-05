Everton Goodison Park diventa la casa anche della squadra femminile | la prima squadra femminile a dividere l’impianto con quella maschile

L'Everton segna una svolta storica nel calcio femminile: a partire dalla stagione 2025/26, Goodison Park diventerà la casa permanente della squadra femminile, che così condividerà l'impianto con la squadra maschile. Un passo significativo per la parità di genere negli sport, in un tempio del calcio inglese inaugurato nel 1892.

