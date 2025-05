Evento di Gucci piazza Santo Spirito chiusa ai fiorentini | è polemica

La chiusura di Piazza Santo Spirito per gli eventi organizzati da Gucci ha sollevato una forte polemica tra i fiorentini. Tomaso Montanari, storico dell'arte e residente nella zona, ha riportato la questione attraverso una lettera di protesta dei cittadini che lamentano la perdita di accessibilità a un luogo simbolo della loro comunità.

piazzaSantoSpiritochiusa ai fiorentini per gli eventi organizzati da Gucci nei prossimi giorni. A darne notizia, sul Fatto Quotidiano, è lo storico dell'arte, residente in Oltrarno, Tomaso Montanari, dando conto di una lettera ricevuta dai residenti dove si parla degli "Eventi Gucci in data 14. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Evento di Gucci, piazza Santo Spirito chiusa ai fiorentini: è polemica

Gucci torna alle origini e sfila in Santo Spirito. Strade chiuse ed eventi per tutta la giornata - Luogo emblematico della storia di Gucci, Palazzo Settimanni, oggi, ospiterà la sfilata Cruise 2026 della maison fiorentina. L’immobile di via delle Caldaie, attuale sede dell’archivio, fu acquisito da ... 🔗msn.com

Sfilata Gucci, Spc: 'Città non vetrina per il lusso'. Vicini: 'Per il Comune beneficio di oltre mezzo milione di euro' - Si avvicina la sfilata della collezione Cruise 2026 di Gucci, che ha scelto Firenze per l'evento di giovedì 15 maggio, che si terrà presso l’Archivio della Maison in Palazzo Settimanni, in via delle ... 🔗055firenze.it

Firenze, la lettera e la piazza in affitto per la sfilata di Gucci: è bufera tra residenti e Comune - Mercoledì e giovedì la storia piazza di Santo Spirito in Oltrarno è off limits per le riprese e la sfilata del brand della moda. Per Palazzo Vecchio si tratta di «valorizzazione inestimabile» ... 🔗msn.com

