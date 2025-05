Evento di Agimus ’Festa di Sole’ con il Duo Baldo

Torna il festival di Agimus “La Voce di ogni strumento” con un attesissimo concerto del Duo Baldo, in programma domenica alle 18 nella Sala d’onore della Guardia di Finanza. La serata, dedicata all’associazione “Festa di Sole”, promette emozioni indimenticabili. I biglietti sono già disponibili in prevendita online su VivaTicket. Non perdere l’occasione!

Il festival di Agimus ’La Voce di ogni strumento’ torna domenica alle 18 con il concerto ’Dance’ del Duo Baldo in programma nella Sala d’onore della Guardia di finanza e la serata sarà dedicata all’associazione ’Festa di Sole’.I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma, a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad.Il Duo Baldo è composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte. Il primo grande successo del duo risale al 24 aprile 2004, quando è stato invitato dalla ’Fondazione Arpa’ per accompagnare il tenore Andrea Bocelli. In seguito si è esibito, in Italia e all’estero, in palcoscenici prestigiosi come il ’Festival di Salisburgo’ nel 2010, il ’Musashino Cultural Foundation’ di Tokyo, la ’Shanghai Concert Hall’, la ’Beijing Concert Hall’, il ’National Concert Hall’ di Taipei, il Centro culturale ’Roberto Cantoral’ di Città del Messico, il Teatro Grande di Brescia. 🔗Leggi su Lanazione.it