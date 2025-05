Evasione assolto in appello | il fatto non sussiste

La Corte di appello di Bari ha recentemente assolto Savero Sparandeo, 63 anni, dall'accusa di evasione, stabilendo che "il fatto non sussiste". Questa decisione ha annullato la precedente condanna a un anno di reclusione, riportando un colpo significativo al caso e ridando libertà all'imputato originario di Benevento.

La Corte di appello di Bari ha assolto Savero Sparandeo, 63 anni, originario di Benevento, dall'accusa di Evasione, con la formula "perché il fatto non sussiste". La sentenza di secondo grado ha riformato integralmente la condanna a un anno di reclusione inflitta all’imputato in primo grado.I. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Evasione, assolto in appello: il fatto non sussiste

Cosa riportano altre fonti

Assolto da evasione perché sordo, non aveva sentito il campanello - Finisce sotto processo per evasione ... È stato assolto dal tribunale di Avezzano perché “non c’è prova certa che il fatto sia mai accaduto”. Si è chiuso così, qualche tempo fa ... 🔗marsicalive.it

Frode fiscale, assolto in appello dopo la condanna in primo grado - Per la Corte di Appello l’imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto. La difesa è stata incentrata sul breve periodo nel quale il 43enne era stato amministratore della società ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Omicidio Cerciello, assolto in Appello carabiniere che bendò Hjorth - (Adnkronos) - I giudici della Prima Corte di Appello di Roma hanno assolto perché "il fatto non costituisce reato" Fabio Manganaro, il carabiniere accusato di misura di rigore non consentita ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pietro Genovese assolto in processo per evasione dai domiciliari

Il giudice monocratico di Roma ha assolto Pietro Genovese dall'accusa di evasione dai domiciliari. Il giudice monocratico di Roma ha assolto Pietro Genovese dall'accusa di evasione dai domiciliari Attualità - Il giudice monocratico di Roma ha assolto Pietro Genovese dall'accusa di evasione dai domiciliari.