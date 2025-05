Eurovision Song Contest Lucio Corsi chi è | gli esordi lo stile e il secondo posto a Sanremo

Lucio Corsi, cantautore toscano e nuovo volto della musica italiana, si esibirà all'Eurovision Song Contest il 13 maggio. Con il suo brano "Volevo essere un duro", già secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, Corsi porta sul palcoscenico europeo il suo stile inconfondibile, frutto di un percorso artistico ricco di emozioni e originalità.

(Adnkronos) – LucioCorsi si esibirà questa sera, martedì 13 maggio, all'EurovisionSongContest. Tanta attesa per il cantautore toscano, portabandiera tricolore e secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, che presenterà al pubblico europeo la sua 'Volevo essere un duro', il brano, vincitore del Premio della Critica Mia Martini e secondo classificato al Festival . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

