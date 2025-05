Eurovision Song Contest Gabry Ponte | chi è il deejay in gara per San Marino

Gabry Ponte, celebre DJ e produttore torinese, sarà uno dei protagonisti dell'Eurovision Song Contest. In gara per San Marino con la sua hit 'Tutta l’Italia', sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025, Ponte promette di far ballare il pubblico, confermando il suo status di icona della musica dance.

(Adnkronos) – GabryPonte è uno dei protagonisti dell'EurovisionSongContest. Il Dj e il producer torinese gareggerà per San Marino con la hit 'Tutta l'Italia', sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025. Le sue canzoni hanno fatto ballare intere generazioni. Il Dj e produttore musicale Gabriele Ponte, meglio noto come GabryPonte, nato a Torino .

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.