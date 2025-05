Eurovision Song Contest Gabry Ponte | chi è il deejay in gara per San Marino

Gabry Ponte, il celebre DJ e produttore torinese, sarà uno dei protagonisti dell'Eurovision Song Contest, rappresentando San Marino con la sua nuova hit "Tutta l’Italia", sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025. Con un percorso musicale che ha fatto ballare intere generazioni, Ponte promette di portare energia e innovazione sul palco europeo.

(Adnkronos) – GabryPonte è uno dei protagonisti dell'EurovisionSongContest. Il Dj e il producer torinese gareggerà per San Marino con la hit 'Tutta l’Italia', sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025. Le sue canzoni hanno fatto ballare intere generazioni. Il Dj e produttore musicale Gabriele Ponte, meglio noto come GabryPonte, nato a Torino . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.