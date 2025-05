eurovision song contest 2025 la prima serata parla italiano

L'Eurovision Song Contest 2025 ha preso il via a Basilea, trasformando la città in un palcoscenico vivace e colorato, capace di richiamare l'energia del Basler Fasnacht. Con 180 milioni di telespettatori sintonizzati, la prima serata ha celebrato la musica italiana, promettendo momenti indimenticabili in questa competizione che unisce culture e talenti da tutto il mondo.

Basilea, 13 maggio 2025 – Le vie assediate da una variopinta moltitudine da far concorrenza al Basler Fasnacht, il celebre carnevale di Basilea, caratterizzano questa edizione dell’ Eurovision Song Contest partita ieri per quei 180 milioni di telespettatori che continuano a confermare il kolossal televisivo europeo più seguito al mondo. Solo che il Basler Fasnacht dura 72 ore mentre l’ESC una settimana intera. Quello stare adagiata sull’ansa del Reno come porta d’accesso della Svizzera in Europa trova visibilità mondiale in questi giorni con una presenza italiana che dal portacolori Lucio Corsi a quello di San Marino Gabry Ponte si allarga al duo albanese Shkrdra Elektronike, per l’anagrafe Kolë Laca e Beatriçe Gjergji nati a Varna ma cresciuti ad Auronzo di Cadore (lei dall’età di 6 anni), alla maltese Miriana Conte, padre di Napoli, per arrivare all’australiano Go-Jo, pseudonimo di Marty Zambotto, padre di origine italiana. 🔗Leggi su Quotidiano.net