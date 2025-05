eurovision song contest 2025 i risultati della prima semifinale

Eurovision Song Contest 2025 ha preso il via dalla St. Jakobshalle di Basilea, con la prima semifinale che ha presentato 15 talentuosi artisti provenienti da diverse nazioni. Tra i partecipanti, l'Italia ha brillato con Lucio Corsi, pronto a conquistare il pubblico e portare la sua musica sul palcoscenico europeo. Scopriamo i risultati!

In diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, Eurovision Song Contest 2025 è entrato nel vivo. Questa sera, il pubblico ha potuto assistere alla prima semifinale in cui si sono esibiti 15 cantanti rappresentati delle rispettive nazioni in gara. Insieme a loro, anche Italia (con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro ), Spagna e Svizzera, già di diritto in finale, hanno avuto la possibilità di presentare dal vivo le proprie canzoni. Al termine della serata, il verdetto: dieci stati hanno avuto accesso alla finale di sabato 17 maggio. A decretare il risultato, il televoto a cui hanno avuto accesso tutti i cittadini degli stati in gara questa sera, oltre a italiani, spagnoli, svizzeri e alle nazioni non partecipanti all’ Eurovision (con un voto aggregato denominato Resto del Mondo ). Anche quest’anno, come da regolamento, ogni nazione non ha la possibilità di votare per il proprio rappresentante. 🔗Leggi su Davidemaggio.it