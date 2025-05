Eurovision Song Contest 2025 | ecco le cinque curiosità che non sapevi ma che è utile conoscere E c’è un motivo per cui Israele e Australia sono in gara

L'Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e porterà con sé emozioni e sorprese al Jakobshalle di Basilea! Scopri le cinque curiosità che non conoscevi, compreso il motivo per cui Israele e Australia partecipano quest'anno. Preparati per un evento memorabile con le Semifinali il 13 e 15 maggio e la Finale il 17 maggio, trasmessa su Rai 2 e Rai 1!

Tutto pronto per il via a EurovisionSongContest2025 che quest’anno si tiene al Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. Si inizia con le due Semifinali del 13 e 15 maggio su Rai 2 (alle 21, precedute da anteprime alle 20.15) e la Finale del 17 maggio su Rai 1, dalle 20.40. A condurre le tre serate ci saranno Gabriele Corsi, ormai un veterano al suo quinto anno di conduzione, e la new entry BigMama, la prima ex concorrente del Festival di Sanremo a commentare per l’Italia la gara.Un’altra novita? sara? il portavoce che annuncera? il risultato del voto della giuria italiana nel corso della serata Finale. Infatti, lo spokesperson per l’Italia sara? Topo Gigio. Questa sera, martedi? 13 maggio per la prima Semifinale e sabato 17 maggio, per la serata Finale, il pubblico italiano potra? indicare la propria canzone preferita attraverso il televoto e il voto online (ma non potra? votare per la canzone dell’Italia), contribuendo al risultato finale della manifestazione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eurovision Song Contest 2025: ecco le cinque curiosità che non sapevi (ma che è utile conoscere). E c’è un motivo per cui Israele e Australia sono in gara

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.