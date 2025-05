Eurovision Song Contest 2025 dove guardarlo

L'Eurovision Song Contest 2025 promette di essere un evento imperdibile! Le semifinali si svolgeranno alla St. Jakobshalle il 13 e 15 maggio, trasmesse in prima serata su Rai 2, RaiPlay e Rai Radio2. La finale, invece, si terrà il 17 maggio su Rai1, RaiPlay e Rai Radio2, sempre in prima serata. Non mancate!

