Eurovision Song Contest 2025 | come si vota

Scopri tutto sul sistema di votazione dell'Eurovision Song Contest 2025! Il televoto sarà attivo nella prima semifinale, martedì 13 maggio, e nella finale, sabato 17 maggio. Ecco come potrai esprimere la tua preferenza e sostenere il tuo artista preferito in questa imperdibile competizione musicale!

Il televoto sarà attivo in due delle tre serate trasmesse in diretta: la prima semifinale, martedì 13 maggio, e la finale, sabato 17 maggio. Ecco come esprimere la propria preferenza 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eurovision Song Contest 2025: come si vota

