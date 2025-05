Eurovision Song Contest 2025 a Basilea | semifinali su Rai2 finale su Rai1 e 37 nazioni in gara

Nel 2025, Basilea ospiterà l'attesissimo Eurovision Song Contest, coinvolgendo 37 nazioni in una straordinaria celebrazione musicale. Le semifinali si terranno su Rai2 il 13 e il 15 maggio, mentre la grande finale sarà trasmessa su Rai1 il 17 maggio. Preparati a vivere un evento indimenticabile ricco di emozioni e talento!

I motori dell'EurovisionSongContest2025 sono in fervente attività sul palco. La competizione canora, che coinvolge ben 37 nazioni europee, si articola in due semifinali trasmesse rispettivamente martedì 13 maggio e giovedì 15 maggio, mentre la finale è prevista per sabato 17 maggio su Rai1. Nel corso delle due serate, i paesi partecipanti si .

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.