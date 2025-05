Eurovision rischio squalifica per Lucio Corsi | l’armonica potrebbe costargli caro

Lucio Corsi, l'artista toscano in lizza per l'Eurovision Song Contest, rischia la squalifica a pochi ore dalla finale. Le polemiche intorno all'uso dell'armonica potrebbero compromettere la sua partecipazione, nonostante le sue elevate aspettative. La situazione si fa delicata, con voci sempre più insistenti provenienti da Basilea e attesa per una decisione ufficiale dall'organizzazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’artista toscano nella bufera a poche ore dalla finale. Lucio Corsi potrebbe essere escluso dall’Eurovision Song Contest, nonostante sia tra i favoriti di questa edizione. La voce si fa sempre più insistente a Basilea e una decisione ufficiale da parte dell’organizzazione potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il cantautore, secondo classificato a Sanremo e subentrato dopo il ritiro di Olly, porta in gara il brano “Volevo essere un duro”, attualmente il più ascoltato in streaming tra tutte le canzoni dell’evento. Tuttavia, una scelta artistica legata alla sua esibizione potrebbe infrangere il regolamento, mettendo a rischio la sua partecipazione. Il nodo dell’armonica a bocca: due possibili violazioni. Corsi, conosciuto come artista poliedrico, vorrebbe suonare dal vivo l’armonica a bocca durante la performance. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Eurovision, rischio squalifica per Lucio Corsi: l’armonica potrebbe costargli caro

Ne parlano su altre fonti

Eurovision 2025, spunta l’ipotesi squalifica per Lucio Corsi: perché e cosa succede

libero.it scrive: A poche ore dall’inizio del contest canoro, le voci sulla possibile esclusione del rappresentante dell’Italia allarmano i fan: ecco qualche dettaglio in più.

Eurovision 2025, perché Lucio Corsi rischia la squalifica: il motivo

Come scrive gay.it: L'Eurovision 2025 sta per iniziare e l'attesa è alle stelle: per quale motivo Lucio Corsi potrebbe rischiare di essere squalificato? Vi raccontiamo perché è spuntata questa strana indiscrezione.

Eurovision Song Contest 2025, Lucio Corsi rischia la squalifica: ecco perché

Secondo mondotv24.it: Lucio Corsi rischia squalifica all’Eurovision 2025? Scopri le ultime notizie e dettagli sulla sua performance.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2025, Lucio Corsi debutta tra i big: “Era il momento giusto per provarci”

Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 tra i 30 big con il brano Volevo essere un duro.