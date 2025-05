EUROVISION | PRIMA SEMIFINALE MA SENZA HUNZIKER TROPPE VOLTE CONTRO ME STESSA

L'attesa è finalmente finita: dal 13 maggio inizia la 69° edizione dell'Eurovision Song Contest, con trentasette Paesi pronti a sfidarsi. La kermesse torna alle radici, in Svizzera, dove tutto ebbe inizio nel 1956. Michelle Hunziker guiderà solo la finale, prevista per sabato sera su Rai, mentre la prima semifinale si prepara a coinvolgere il pubblico.

L’attesa è finita. Da martedì 13 maggio comincia la 69° edizione dell’ Eurovision Song Contest, con trentasette Paesi in gara. Si torna dove tutto è iniziato nel 1956, in Svizzera. Al tempo, era stata Lugano a ospitare la kermesse. Michelle Hunziker condurrà solo la finale, in onda sabato sera su Rai1, ma non le due semifinali. Il motivo lo ha spiegato la conduttrice svizzera: Faccio la diretta di Striscia, poi salgo in macchina per le prove: quattro ore di viaggio, ogni giorno. È dura, ma lo sognavo da anni. Mediaset mi ha concesso una deroga (per la finale, ndr), ma abbiamo evitato che andassi in onda contro me stessa troppe volte. La gara entra nel vivo con la prima semifinale, in onda in diretta da Basilea dalle 21.00 su Rai2 e anteprima dalle 20.15. La conduzione sarà di Gabriele Corsi, ormai un veterano della kermesse, e BigMama, artista molto seguita dai giovani e già presidente della giuria italiana all’Eurovision 2024. 🔗Leggi su Bubinoblog