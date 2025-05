Eurovision minaccia alla cantante israeliana Yuval Raphael | arrestato un uomo a Basilea

L'Eurovision Song Contest 2025 è stato scosso da un inquietante episodio a Basilea, dove la cantante israeliana Yuval Raphael ha ricevuto una minaccia diretta. Un uomo è stato arrestato durante la festa inaugurale dell'evento, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e l'atmosfera dell'importante manifestazione musicale, che celebra la diversità culturale e la creatività artistica.

Una minaccia scioccante durante la festa inaugurale. Un grave episodio ha scosso l’ Eurovision Song Contest 2025 fin dalla serata inaugurale. A Basilea, dove si svolge quest’anno la manifestazione, la cantante israeliana Yuval Raphael è stata oggetto di una minaccia diretta da parte di un uomo durante una manifestazione anti-Israele. Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Israel Hayom, l’uomo, non residente a Basilea, si sarebbe recato nella città appositamente per l’evento, armato di bandiera palestinese e indossando una kefiah. Il gesto: simulazione di taglio della gola. Durante l’arrivo della delegazione israeliana, il manifestante ha fatto un gesto plateale: si è avvicinato mimando il taglio della gola e ha sputato verso la cantante e il suo entourage. L’uomo è stato immediatamente bloccato e successivamente arrestato dalla polizia svizzera. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Eurovision, minaccia alla cantante israeliana Yuval Raphael: arrestato un uomo a Basilea

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Essere una cantante israeliana all'Eurovision: Yuval Raphael minacciata e contestata

Da ilfoglio.it: Ancora boicottaggi contro lo stato ebraico. Anche quest'anno al contest musicale manifestanti pro Pal se la prendono con gli artisti in gara: sopravvissuta al 7 ottobre, oggi la concorrente israeliana ...

Eurovision 2025, insulti e minacce contro l'artista israeliana Yuval Raphael

Riporta tg24.sky.it: La cantante 24enne sopravvissuta al massacro del 7 ottobre è stata contestata da manifestanti pro-Palestina durante il Turquoise Carpet, evento di apertura della competizione canora a Basilea. Uno dei ...

Eurovision 2025: la cantante di Israele Yuval Raphael minacciata di morte

Come scrive vanityfair.it: La cantante, all'evento inaugurale della manifestazione in Basilea, ha ricevuto minacce di morte, mentre spunta ancora il dubbio se sia opportuno o meno far partecipare Israele all'Eurovision ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2022 : Mahmood e Blanco verso Eurovision 2022, flop Ana Mena

La serata Cover di questa sera potrebbe dare uno scossone alla classifica generale del Festival di Sanremo 2022, ma i bookmaker sembrano avere le idee molto chiare.