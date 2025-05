Eurovision il Titano sogna la finale Gabry Ponte | Sarà una vera festa

L'attesa è finita: la 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest è finalmente arrivata, con trentasette Paesi pronti a sfidarsi. San Marino punta a brillare e conquistare la finale di sabato, grazie a Gabry Ponte e alla sua travolgente "Tutta". Sarà una vera festa di musica e talento!

"Sarà una festa". L’attesa è finita. Da questa sera comincia la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con trentasette Paesi in gara. Tra i quali San Marino ha tutta l’intenzione di mettersi in mostra e staccare il pass per la finalissima di sabato. Ci proverà GabryPonte con la sua ’Tutta l’Italia’, la canzone con la quale il dj piemontese ha vinto l’ultima edizione del festival canoro di San Marino staccando il pass per rappresentare il Titano. A ospitare le semifinali e finali dell’Eurovision Song Contest 2025 è la Svizzera. Merito della vittoria di Nemo nel 2024 con il suo brano ‘The Code’. Lo show si tiene a Basilea, alla St. Jakobshalle, dove fervono da settimane i preparativi. E dove GabryPonte ha già ricevuto molti applausi nelle prove dei giorni scorsi. Davanti a una folla di curiosi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eurovision, il Titano sogna la finale. Gabry Ponte: "Sarà una vera festa"

