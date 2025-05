eurovision ecco la scaletta della seconda semifinale

...frontalieri. La tensione è palpabile mentre i rappresentanti dei vari paesi si preparano a dare il massimo. La seconda semifinale promette emozioni e sorprese, con un mix di talenti emergenti e grandi nomi della musica europea. Scopriamo insieme la scaletta dei partecipanti e prepariamoci a vivere una serata indimenticabile!

Due giorni dopo la prima semifinale, spazio alla seconda eliminatoria dell’Eurovision Song Contest 2025. Giovedì 15 maggio, sul palco della St. Jakobshalle di Basilea, saranno protagonisti gli altri 16 concorrenti a caccia di un pass per l’ultimo atto di sabato 17, quando entreranno in gara anche i Big Five, tra cui l’Italia, e la Svizzera, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante. In scena non ci sarà Lucio Corsi, che invece presenterà la sua Volevo essere un duro martedì 13 maggio durante la prima serata. In virtù di questo programma, gli spettatori italiani non avranno accesso al televoto, aperto solamente in caso di partecipazione del proprio Stato, cui non si potrà dare la preferenza.Eurovision 2025, la scalettadellasecondasemifinaleYuval Raphael sui social (da Instagram). 🔗Leggi su Lettera43.it