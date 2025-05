Eurovision come si vota da casa e perché non si può votare per Lucio Corsi

Scopriamo come votare da casa all'Eurovision Song Contest 2025 e perché Lucio Corsi non è in lizza. Durante le semifinali del 13 e 15 maggio, il pubblico avrà il potere di decidere quali artisti proseguiranno nel concorso, trasformando ogni spettatore in giurato di questa celebrazione musicale. Unisciti al divertimento e fai sentire la tua voce!

Pubblico protagonista all’Eurovision Song Contest 2025. come da tradizione, infatti, durante le due semifinali, in programma martedì 13 e giovedì 15 maggio, gli spettatori saranno unici giudici della competizione canora. Saranno loro, tramite il televoto, a decretare quali 10 artisti per ogni serata accederanno all’ultimo atto di sabato 17. Solo allora infatti entreranno in gioco le giurie nazionali, composte da un team di esperti che potrà assegnare un massimo di 12 punti a un artista straniero. Impossibile, anche per i telespettatori, assegnare una preferenza al proprio idolo di casa: pertanto dall’Italia non si potrà votare per LucioCorsi, in gara con Volevo essere un duro. come funziona il sistema e quali sono modalità e costi.Eurovision, il sistema a punti delle giurie e perché non si può votare LucioCorsiTommy Cash sul palco di Basilea (Ansa). 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Eurovision, come si vota da casa e perché non si può votare per Lucio Corsi

