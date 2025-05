Eurovision 2025 | tutto quello che c’è da sapere sull’evento

Preparati per l'Eurovision 2025! Dal 13 al 17 maggio a Basilea, Svizzera, si svolgerà uno degli eventi musicali più attesi al mondo. Scopri tutto su cantanti, conduttori, location, meccanismi di voto e opzioni di streaming. Non perdere l'occasione di vivere la magia di questa straordinaria competizione!

Eurovision2025: cantanti, conduttori, location, come funziona, come votare, quante puntate e streamingDal 13 al 17 maggio 2025 a Basilea (Svizzera) andrà in scena l’Eurovision Song Contest, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo che negli ultimi anni ha registrato una crescita continua anche sulle reti Rai: il pubblico italiano si è particolarmente avvicinato alla manifestazione dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021 e l’edizione organizzata dalla Rai a Torino nel 2022. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.Cantanti e regolamento: come funzionaSaranno 37 i Paesi che parteciperanno all’Eurovision Song Contest tra i quali anche l’Italia, inserita tra le Big Five che accederanno direttamente alla finale. I Big Five sono Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, già qualificate per l’ultima serata, ma che si esibiranno anche nelle due serate iniziali, partecipando ugualmente allo spettacolo. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Eurovision 2025: tutto quello che c’è da sapere sull’evento

Eurovision - sarà a Basilea l'edizione 2025

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.