Eurovision 2025 stasera sul palco Lucio Corsi | la sua è una delle canzoni più ascoltate

Questa sera, il palco dell'Eurovision 2025 si illumina con la performance di Lucio Corsi, il quale porta sul palco una delle canzoni più ascoltate dell'anno. La serata inaugurale, trasmessa su Rai2, accoglie 37 paesi in gara, con l'Italia pronta a brillare. Non perdere questo attesissimo evento musicale!

Questa sera andrà in onda la serata inaugurale della kermesse musicale. L'Eurovision2025 in onda su Rai2 vedrà gareggiare 37 paesi. L'Italia sarà rappresentata da LucioCorsi

