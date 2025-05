Eurovision 2025 stasera la scaletta della prima semifinale del 13 maggio | ci sono anche Lucio Corsi e Gabry Ponte

Stasera, 13 maggio 2025, si accendono i riflettori sulla prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, che si svolgerà alla St. Jakobshalle di Basilea. Dopo il ritiro del vincitore di Sanremo, Olly, l'Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi e Gabry Ponte. Scopriamo insieme la scaletta di questa emozionante serata musicale!

Al via l'Eurovision Song Contest 2025, per l'Italia LucioCorsi dopo il ritiro del vincitore del Festival di Sanremo, Olly Martedì 13 maggio2025 prende il via la primasemifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera: scopriamo la scaletta

