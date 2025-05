Eurovision 2025 stasera la prima semifinale con il tributo a Cèline Dion | a che ora cantano Lucio Corsi e Gabry Ponte? Scaletta favoriti e come votare

L'attesa è finita: stasera, martedì 13 maggio, si apre la 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest con la prima semifinale, un tributo a Celine Dion. Con trentasette Paesi in gara, luci e musica invaderanno il palco. Scopri a che ora si esibiranno Lucio Corsi e Gabry Ponte, la scaletta e come votare per i tuoi favoriti!

L?attesa è finita. Da stasera in tv, martedì 13 maggio comincia la 69esima edizione dell?Eurovision Song Contest, con trentasette Paesi in gara. Si torna dove tutto. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Eurovision 2025, stasera la prima semifinale (con il tributo a Cèline Dion): a che ora cantano Lucio Corsi e Gabry Ponte? Scaletta, favoriti e come votare

