eurovision 2025 stasera il debutto di lucio corsi a basilea stivali spalline e armonica dal vivo video

Stasera, Basilea si accende per l’Eurovision 2025 con il debutto di Lucio Corsi. Tra stivali e spalline, il cantautore toscano si esibirà dal vivo con un’armonica, pronto a conquistare il pubblico. Dopo il secondo posto a Sanremo con "Volevo essere un duro", Corsi rappresenta l’Italia in questa attesissima semifinale.

Il countdown è finito tra beatificazioni, primati e tifoserie. Basilea si prepara ad accogliere questa LucioCorsi, nella prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025. Il cantautore toscano, secondo classificato a Sanremo con Volevo essere un duro (brano scelto per rappresentare l'Italia dopo la rinuncia del vincitore Olly) e vincitore del premio della critica Mia Martina, promette un grande spettacolo. E, per stemperare lo stress dell'attesa, si fa riprendere durante una partita di biliardino.Eurovision2025, stasera l'esibizione di LucioCorsiOggi comincia la 69ma edizione dell'Eurovision Song Contest, con trentasette Paesi in gara. L'esibizione di Corsi è prevista per la seconda parte della serata, tra il nono artista in gara, Red Sebastian per il Belgio, e il decimo, i Mamagama per l'Azerbaigian.