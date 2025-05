Eurovision 2025 | semifinali da Basilea con Corsi BigMama e Topo Gigio tributi e votazioni digitali

Martedì 13 maggio 2025, Basilea ospita la 69ª edizione dell'Eurovision Song Contest, con la prima semifinale in diretta su Rai 2. 37 Paesi si sfidano in un'esplosione di musica e colori, con tributi a Big Mama e Topo Gigio. La serata promette emozioni forti e votazioni digitali, per coinvolgere il pubblico in un'esperienza unica.

L'Eurovision Song Contest celebra la sua 69ª edizione a partire da questa sera, martedì 13 maggio 2025, con la partecipazione di 37 Paesi. L'evento si apre con la prima semifinale in diretta da Basilea su Rai 2 dalle 21:00, preceduta da un'anteprima a partire dalle 20:15, condotta sapientemente da Gabriele Corsi e BigMama.

