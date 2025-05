Eurovision 2025 quando cantano Lucio Corsi e Gabry Ponte | perché l' Italia è già in finale i conduttori come votare e gli orari

Tutto è pronto per la 69ª edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma dal 13 al 17 maggio 2025. L'Italia, già qualificata per la finale, sarà rappresentata da Lucio Corsi e Gabry Ponte. Scopriamo i conduttori, come votare e gli orari per non perderci neanche un minuto di questo imperdibile evento musicale!

Eurovision - sarà a Basilea l'edizione 2025

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.