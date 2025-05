Eurovision 2025 prima semifinale stasera su Rai 2 | scaletta ospiti e quando si esibisce Lucio Corsi

Stasera su Rai 2 si accendono le luci dell'Eurovision 2025 con la prima semifinale da Basilea. In gara anche San Marino con Gabry Ponte. Attesi momenti emozionanti con ospiti speciali e spettacoli d'intervallo che celebrano la storia svizzera e le edizioni passate. Scopri quando si esibisce Lucio Corsi e preparati a vivere una serata imperdibile!

A Basilea parte l'Eurovision2025: in gara San Marino con Gabry Ponte. Due gli spettacoli d'intervallo tra storia svizzera e omaggi alle edizioni passate. Si accendono le luci sull'Eurovision Song Contest 2025, che prende ufficialmente il via questa sera con la primasemifinale, trasmessa in diretta da Basilea dalla St. Jakobshall Arena, in Svizzera, il Paese vincitore della scorsa edizione grazie al successo di Nemo con il brano The Code. Spettacolo tra ironia svizzera e omaggi storici L'evento sarà seguito in Italia su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound, con il commento del veterano Gabriele Corsi affiancato per la prima volta da BigMama, all'esordio nel ruolo di commentatrice della kermesse canora. Il rappresentante dell'Italia, LucioCorsi, si esibirà fuori concorso, . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eurovision 2025, prima semifinale stasera su Rai 2: scaletta, ospiti e quando si esibisce Lucio Corsi

Eurovision - sarà a Basilea l'edizione 2025

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.