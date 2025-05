Eurovision 2025 prima semifinale | chi passerà il turno? Ecco cosa dicono i bookmaker

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 si svolge stasera a Basilea, dando il via alla corsa verso la finale del 17 maggio. I bookmaker favoriscono la Svezia, ma le sorprese potrebbero arrivare da Estonia, Olanda, San Marino e Albania. Chi avrà successo? Scopriamolo insieme nell’atmosfera vibrante della St. Jakobshall arena.

A Basilea parte la corsa verso la finale del 17 maggio: Svezia a quota 2,25, ma attenzione a Estonia, Olanda e alle sorprese come San Marino e Albania. La Svizzera è pronta ad ospitare l'attesissimo Eurovision Song Contest 2025. Questa sera a Basilea, presso la St. Jakobshall arena, durante la primasemifinale, trasmessa su Rai 2 a partire dalle 21:00, verranno selezionati i 10 paesi che accederanno alla finalissima del 17 maggio. In attesa di scoprire chi riuscirà a conquistare il pass, i bookmaker iniziano già a delineare i primi favoriti. I favoriti della semifinale e i possibili outsider Secondo gli esperti di Sisal, è la Svezia a dominare il pronostico: il gruppo Kaj, con una quota di 1,25, è dato come sicuro qualificato, e punta addirittura al . 🔗Leggi su Movieplayer.it