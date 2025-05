Eurovision 2025 prima semifinale a Basilea | da Lucio Corsi a Gabry Ponte tutte le pagelle in tempo reale

È tutto pronto a Basilea per la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025! Questa sera, martedì 13 maggio, alle 21:00, la St. Jakobshalle ospiterà talenti come Lucio Corsi e Gabry Ponte. Segui le pagelle in tempo reale e scopri chi conquisterà il pubblico e la giuria in questa emozionante competizione musicale!

