Eurovision 2025 nessuna classifica per la prima serata | i 10 cantanti in finale

Martedì 13 maggio 2025, si è svolta la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, trasmessa su Rai 2. In un'atmosfera carica di attesa, i dieci paesi che hanno conquistato l'accesso alla finale sono stati rivelati, senza una classifica ufficiale. Tra i partecipanti, spiccano i due artisti italiani, Lucio Corsi e Gabry Ponte, e il rappresentante di San Marino.

Chi sono i 10 paesi dell'Eurovision Song Contest 2025 ad aver avuto accesso alla finale al termine della prima semifinale di stasera, martedì 13 maggio 2025. L'evento in onda su Rai 2 ha visto la partecipazione anche dei due italiani, Lucio Corsi e Gabry Ponte. San Marino è in finale. 🔗Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Eurovision 2025, ecco chi va in finale: la classifica dei 10 paesi

Riporta ilmattino.it: È iniziato l'Eurovision Song contest. Televisioni sintonizzate sulla Svizzera, dunque, paese che ospita la gara dopo che la vittoria di Nemo nel 2024 con il brano ...

Eurovision 2025: i favoriti per la vittoria e i Big Five

Come scrive gazzetta.it: Eurovision 2025 favoriti per la vittoria finale e i concorrenti dei Big 5. Ecco chi sono i cantanti possibili vincitori secondo i pronostici.

La guida a Eurovision 2025: i cantanti, quando e dove seguirlo, come si vota, perchè partecipa anche Israele

Secondo msn.com: Si apre stasera a Basilea l'Eurovision Song Contest 2025, 69a edizione della manifestazione che si concluderà sabato 17 maggio con la proclamazione del Paese vincitore: ecco una guida per sapere come ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Goldrake U: il ritorno del leggendario robot in prima serata su Rai 2 dal 6 gennaio 2025

Dopo quasi cinquant'anni dal suo debutto, "Goldrake" torna sugli schermi italiani con una nuova serie intitolata "Goldrake U".