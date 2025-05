Eurovision 2025 Lucio Corsi conquista l' Italia con Volevo essere un duro L' esibizione intima e le reazioni sui social | Insegna cos' è la vera musica

Eurovision 2025 si apre con il trionfo di Lucio Corsi, che conquista il pubblico con “Volevo essere un duro”. La sua esibizione intima, accompagnata da forti reazioni sui social, dimostra cos'è la vera musica. Martedì 13 maggio prende il via la prima semifinale della 69esima edizione allSt. Jakobshalle di Basilea, commentata da Gabriele Corsi.

