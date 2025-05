Eurovision 2025 | l' esibizione di Tommy Cash divide i social Gabry Ponte fa ballare tutta l' Europa

Durante la prima semifinale dell’"Eurovision Song Contest 2025", Tommy Cash ha infiammato i social con la sua performante e provocatoria esibizione di “Espresso Macchiato”, suscitando opinioni contrastanti. Nel frattempo, Gabry Ponte ha fatto ballare l'intera Europa, dimostrando che la musica unisce e sorprende, rendendo la serata indimenticabile.

