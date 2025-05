Eurovision 2025 le pagelle della prima serata | Lucio Corsi iconico 10 Gabri Ponte trascina 9

La sessantanovesima edizione dell’Eurovision Song Contest ha inaugurato la sua magia il 13 maggio, con la prima semifinale trasmessa da Basilea. Nella scintillante St. Jakobshalle, Gabriele Corsi e BigMama hanno accolto il pubblico con un mix di umorismo e ritmo, mentre le esibizioni hanno fatto brillare il palco. Ecco le pagelle della serata!

La sessantanovesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è accesa stasera, 13 maggio, con la prima semifinale in diretta da Basilea, nella cornice precisina e scintillante della St. Jakobshalle. Ad accogliere i telespettatori, l’alchimia impeccabile di Gabriele Corsi e BigMama: battute, ritmo, affinità perfetta. I due hanno fatto da guida a una carrellata di 15 artisti pronti a giocarsi tutto per uno dei 10 biglietti verso la finale. Nessuna giuria: solo il pubblico al comando. Tra una cartolina svizzera da manuale e qualche frecciatina piazzata al momento giusto, sul palco è passato anche Lucio Corsi (ospite in quanto Big Five) con la sua teatralità vintage e magnetica. Gabry Ponte, invece, ha portato la sua techno-nostalgia per San Marino, in piena corsa per un posto sabato sera. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Eurovision 2025, le pagelle della prima serata: Lucio Corsi iconico (10), Gabri Ponte trascina (9)

