Eurovision 2025 le pagelle della prima semifinale a Basilea | Islanda banale 5 Tommi Cash diverte 8 Svezia top 8+ attesa per Lucio Corsi Gabry Ponte spera nella finale

È tutto pronto a Basilea per la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, in programma questa sera, martedì 13 maggio, alle ore 21:00 alla St. Jakobshalle. Le pagelle dei partecipanti svelano opinioni contrastanti: l’Islanda delude con un 5, mentre Tommi Cash conquista col suo show, meritando un 8. Grande attesa per Svezia e il ritorno di Lucio Corsi!

È tutto pronto a Basilea per la primasemifinale dell?Eurovision Song Contest 2025, in programma questa sera, martedì 13 maggio, alle ore 21:00 in diretta dalla St. Jakobshalle su. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Eurovision 2025, le pagelle della prima semifinale a Basilea: Islanda banale (5), Tommi Cash diverte (8), Svezia top (8+), attesa per Lucio Corsi. Gabry Ponte spera nella finale

Eurovision Song Contest 2025, le pagelle della prima semifinale - E' la semifinale più italiana. Sul palco sia Lucio Corsi (già qualificato alla finale) che, in rappresentanza di San Marino, Gabry Ponte che invece l'approdo alla finale di sabato dovrà conquistarselo ...

Eurovision 2025, prima semifinale a Basilea: da Lucio Corsi a Gabry Ponte, tutte le pagelle in tempo reale - È tutto pronto a Basilea per la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, in programma questa sera, martedì 13 maggio, alle ...

Eurovision 2025: le pagelle della prima semifinale - Torna il palco più camp della musica mondiale, e con lui, le nostre pagelle. In diretta da Basilea, nella vicina Svizzera, l'edizione 69 dello Eurovision Song Contest ... le pagelle di questa prima ...

