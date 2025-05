Eurovision 2025 | la scaletta della prima semifinale stasera su Rai 2 con Lucio Corsi e un cast stellare

Stasera, martedì 13 maggio 2025, la St. Jakobshalle di Basilea ospita la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, in diretta su Rai 2. Con il commento di Gabriele Corsi e la presenza di BigM, il pubblico sarà coinvolto in un evento musicale imperdibile, caratterizzato da un cast stellare e performance straordinarie. Preparati a emozionarti!

stasera, martedì 13 maggio 2025, la St. Jakobshalle di Basilea si accende per la primasemifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, trasmessa in diretta su Rai 2, Rai Radio 2 e RaiPlay a partire dalle 21:00. Con il commento vivace di Gabriele Corsi, veterano della kermesse, e della poliedrica BigMama, new entry nel team Rai, l'evento promette di essere un'esplosione di musica, emozioni e spettacolo.Quindici nazioni si contenderanno i dieci posti disponibili per la finale di sabato 17 maggio, mentre l'Italia, rappresentata da LucioCorsi, si esibirà fuori concorso, già qualificata come parte dei Big 5. Tra debutti attesi, performance energiche e omaggi alla storia dell'Eurovision, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla scaletta e sugli artisti di questa serata imperdibile.Un'apertura esplosiva: l'Islanda dà il via allo showAd aprire la primasemifinale sarà l'Islanda con il duo VÆB e il loro brano "Róa", un pezzo energico che combina ritmi pop con influenze elettroniche, promettendo di scaldare subito il pubblico della St.